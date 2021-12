Cyberpunk 2077 migliora solo grazie alle mod, in attesa di aggiornamenti ufficiali

Cyberpunk 2077 ne ha passate di cotte e di crude, tra reveal che hanno mostrato molto materiale non presente nella release finale, l'enorme hype creato ad hoc per ogni elemento di gioco, un rilascio tecnicamente disastroso su PC e anche peggio su console, sino a mancanze strutturali in grado di minare molte delle meccaniche presenti per le vie di Night City.

Nonostante tutto però, si tratta di uno dei giochi di maggior successo ed è anche, una bellissima esperienza. Di aggiornamenti ve ne sono stati abbastanza anche se i diversi guai di CD Projekt RED ne hanno posticipato i più importanti, tra cui l'update next-gen su PlayStation 5 e Xbox Series. Nell'attesa, come solitamente accade su PC, ci pensano i modder.

Le nuove mod tecniche rilasciate per Cyberpunk 2077 infatti, ne migliorano vistosamente il colpo d'occhio, con miglioramenti che vanno da un migliore Level of Detail alla riduzione del pop-in delle texture ─ molto evidente in certi frangenti. Ma i miglioramenti coinvolgono tutta la parte tecnica, anche a livello di vegetazione, ben più presente e dettagliata dell'originale.

Tutto ciò ovviamente non prende in alcuna considerazione l'ottimizzazione, per cui se decideste di utilizzarle, attenzione alle performance. Certo, qualcuno potrebbe dire che nemmeno il team polacco ci abbia pensato, ma sarebbe come sparare sulla Croce Rossa.

