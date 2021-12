Cyberpunk 2077 nasconde anche un campo per senzatetto

Il vasto mondo di Night City contiene alcuni dettagli che a quanto pare non erano stati ancora notati dai giocatori ad un anno di distanza dall'uscita di Cyberpunk 2077 titolo sviluppato da CD Projekt RED.

Attraverso Reddit l'utente Pablo397 ha condiviso un nuovo post sul subreddit di Cyberpunk 207, mostrando un campo di senzatetto ben nascosto, oltre ad essere anche una dimora per tossicodipendenti appena sotto l'uscita dell'autostrada. Il campo, come detto non è immediato da trovare, in quanto c'è un vero e proprio percorso complicato da seguire. Per trovarlo infatti bisogna entrare in un'area edile abbandonata e superare una serie di ostacoli.

Questo campo, secondo l'utente è una vera e propria società nel cuore di Night City: per poterlo visitare, l'entrata si trova nel cantiere a The Glen, mentre il campo dei senzatetto si trova a Wellspring.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4: a partire dal prossimo anno dovrebbe arrivare anche la patch next-gen del gioco per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Dualshockers