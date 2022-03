Cyberpunk 2077 ha una nuova misteriosa quest dopo la patch 1.5

Poco tempo fa CD Projekt Red ha finalmente lanciato l'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 con la Patch 1.5. Oltre alle novità e ai miglioramenti, sembra anche che la patch abbia aggiunto un sacco di nuovi segreti al gioco.

Un giocatore, noto come Makavelinow su Reddit, ha potenzialmente scoperto uno di questi segreti in Cyberpunk 2077 e non è chiaro se quanto scoperto si colleghi a qualcosa di più grande.

Makavelinow ha trovato un nuovo NPC in Cyberpunk 2077, in lacrime e vicino a un molo. Quando si è avvicinato all'NPC sembrava che non ci fosse nulla da fare con questo personaggio. Tuttavia, il giocatore ha scoperto che questo personaggio piange perché ha lasciato cadere qualcosa nell'acqua.

I giocatori possono immergersi e raccogliere l'oggetto, che si rivela essere una chiave invece di un telefono o qualcosa del genere. Dopo aver restituito la chiave all'NPC, il personaggio tirerà fuori il telefono. Come mostra Makavelinow, se i giocatori ingrandiscono il proprio telefono, sembra esserci un codice importante. Ora, se questo codice conduca da qualche parte o meno è la grande domanda. Potrebbe non essere nulla. Oppure il codice potrebbe giocare un ruolo importante.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per ora, resta da vedere, ma sicuramente i fan di Cyberpunk 2077 si impegneranno a "tradurre" questo codice per svelare l'intero mistero.

Fonte: Gamerant.