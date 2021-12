Cyberpunk 2077 mette in vendita un orologio da $ 500 con un NFT allegato

CD Projekt Red ha unito le forze con l'azienda polacca Błonie per preparare un orologio speciale con licenza Cyberpunk 2077. Il dispositivo, chiamato T-2077, è già apparso in vendita in un numero limitato di copie. L'orologio presente negozio ufficiale dello studio polacco, ha un costo di 500 dollari.

Una certa novità è il fatto che l'orologio viene venduto insieme al token NFT. "Il servizio fornisce al proprietario del T-2077 un certificato di autenticità digitale, che a sua volta è un passaporto digitale per l'orologio, riducendo il rischio di contraffazione. Un proprietario che desidera trasferire la proprietà può farlo facilmente attraverso un app", si legge.

Questi tipi di token sono molto popolari al giorno d'oggi. Come parte di questo sistema, la tecnologia blockchain memorizza le informazioni su chi possiede attualmente un determinato NFT. Possono essere molte cose diverse: pezzi di codice, oggetti da utilizzare nei giochi, un collegamento a file grafici o, come possiamo vedere in questo caso, la prova che abbiamo acquistato un orologio.

La consegna dell'orologio è prevista per giugno 2022 ed è già disponibile il preorder.

Fonte: The Gamer