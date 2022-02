Cyberpunk 2077, la patch 1.5 è disponibile ora! Ecco tutti i dettagli

Durante questi minuti si sta tenendo la diretta di CD Projekt Red dove il team sta parlando di tutte le modifiche che verranno introdotte in Cyberpunk 2077 con la patch 1.5 che sarà disponibile su tutte le piattaforme con alcune differenze.

Innanzitutto il team ha mostrato un restyling completo per quanto riguarda le abilità. Ne sono state aggiunte di nuove e rimosse altre che non sono state ritenute necessarie grazie al feedback dei fan. Ora i giocatori saranno in grado di personalizzare al meglio il proprio stile di gioco con skill funzionali e molto più intuitive.

Anche l'IA dei combattimenti è stata migliorata: ora i nemici potranno schivare i nostri colpi, ripararsi e molto altro. Non solo, ma l'IA dei pedoni e dei guidatori è stata migliorata: ora quando si spara per la strada le persone correranno spaventate e chi guida la macchina sarà in grado di scappare o di attaccarci a sua volta. Questa feature tuttavia non sarà presente nelle versioni PS4 e Xbox One del gioco.

L'UI di gioco ha subito modifiche: il ciclo giorno/notte ora ha delle icone esaustive, in modo da capire in che momento della giornata vogliamo far mandare avanti il tempo e le icone della mappa ora possono essere scelte con più precisione.

Non solo, ma ora anche le missioni secondarie saranno mostrate in un altro colore e man mano che si completeranno le missioni dei fixer ne arriveranno di nuove. Spazio anche alla personalizzazione di V: sarà possibile modificare l'aspetto una volta nel gioco e il team ha dichiarato di aver aggiunto diverse nuove possibilità di personalizzazione.

Ci sono novità anche per quanto riguarda l'appartamento che sarà modificabile scegliendo tra diversi tipi e saremo inoltre in grado di acquistare nuovi appartamenti che avranno diverso tipo di costo a seconda della zona. Nei nuovi appartamenti sarete in grado di interagire con alcun oggetti presenti (come accendere un incenso ad esempio).

L'appartamento consentirà ai giocatori di ottenere dei "buff" aggiuntivi dormendo, fumando o facendo altre azioni. Anche le relazioni con i personaggi saranno più "profonde": potremo messaggiare con il nostro partner, invitarlo nel nostro appartamento e molto altro. La versione PS5 inoltre supporterà le feature del DualSense. Questo e molto altro attende i giocatori.

Per quanto riguarda la parte grafica, sia la versione Xbox Series X/S che quella PlayStation 5 hanno una modalità prestazioni 4k/60fps e una modalità ray-tracing 4k/30fps. Nel frattempo, Xbox Series S funzionerà a 1440p/30fps.

La patch Cyberpunk 2077 1.5 porta anche nuovi contenuti con DLC gratuiti sotto forma di nuove armi disponibili nel negozio di Wilson, e molto altro. Su PC, la patch introduce anche una nuova funzionalità di benchmark e il supporto AMD FSR. A questo link potete trovare le note della corposa patch.