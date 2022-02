Cyberpunk 2077 dopo la patch 1.5 ha problemi di avvio su PS4 e PC, CDPR investiga

Nonostante una ripartenza dalle premesse tutto sommato auspicabili, ci sono ancora problemi per Cyberpunk 2077, che non riesce a scrollarsi di dosso specifiche criticità legate proprio all'ultimo aggiornamento: la patch 1.5 sta infatti rendendo impossibile l'avvio del gioco sia su Playstation 4 che su PC.

Per qualche ragione, su PS4 l'accesso è bloccato: molti utenti si sono ritrovati con una schermata che richiede di disinstallare e reinstallare il gioco mettendo in evidenza la corruzione dei salvataggi, mentre su PC si arriva direttamente al crash to desktop appena si avvia il software.

?PATCH 1.5 Currently investigated issues

[Last updated: 16.02.2022]https://t.co/QAhPNDseq6 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 16, 2022

Così CD Projekt Red si è rimessa subito all'opera per correggere i nuovi errori, a cui se ne stanno aggiungendo altri, nel frattempo: il Global Community Manager Marcin Momot ha comunicato che lo studio sta cercando una soluzione anche al problema del trasferimento dei trofei da PS4 a PS5 e sta trovando un modo di abilitare i 60fps anche su Xbox Series S.

