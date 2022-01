Cyberpunk 2077 sembra si stia preparando al lancio della patch next-gen

Cyberpunk 2077 sta iniziando a muoversi riguardo alla sua prossima patch, ampiamente ritenuta la 1.5, e starebbe per lanciare una patch importante da pubblicare insieme alle versioni PS5 e Xbox Series X/S del gioco.

I fan più attenti hanno notato che la build di Cyberpunk 2077 è stata ora aggiornata a una nuova versione per la prima volta da ottobre e l'ultima patch effettiva che Cyberpunk 2077 ha ricevuto è stata la 1.31 di metà settembre.

Forse potremmo ottenere una pre-patch più piccola prima di una maggiore che accompagnerà la versione next-gen. Ecco cosa ha detto CDPR sui suoi piani per il primo trimestre del 2022 per la patch e la versione di nuova generazione:

"Stiamo lavorando sodo sulla versione di nuova generazione di Cyberpunk, prevista per il lancio nel primo trimestre del 2022, insieme a un altro importante aggiornamento per tutte le piattaforme", ha dichiarato il presidente di CD Projekt Group Adam Kiciński a novembre 2021.

Quindi, questo implica che la grande patch e la versione di nuova generazione arriveranno allo stesso tempo, il che avrebbe senso. Al momento, CDPR ha commentato questa nuova grande patch respingendo una presunta fuga di notizie sul suo contenuto, dicendo che almeno parte di essa è "inventata", sebbene alcuni indizi siano stati estratti da file scovati dai dataminer. Alcuni si aspettano che New Game Plus venga lanciato insieme alle versioni PS5 e Xbox Series X/S, il che darebbe ai giocatori esistenti un motivo per tornare al gioco e provare la nuova versione sulle console next-gen. Oltre a questo si parla anche dell'imminente arrivo di DLC.

La migliore stima per la grande patch di Cyberpunk 2077 in questo momento è febbraio, a questo punto mancano solo due settimane. L'aggiornamento della build sembra gettare le basi per la patch. CDPR non ha condiviso nulla al riguardo e la sua strategia è stata generalmente quella di lanciare patch, anche enormi, con pochissimi avvertimenti. Ma vedremo se ciò accadrà questa volta, o se potrebbero avere una sorta di campagna marketing collegata, dato quanto dovrebbe essere importante l'aggiornamento.

