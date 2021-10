Cyberpunk 2077 cerca personale, CD Projekt Red assume per i contenuti futuri: la strada sarà ancora lunga?

CD Projekt Red non sembra essere affatto intenzionata a cessare i lavori in corso su Cyberpunk 2077 non solo per migliorare il gioco, ma anche per proporre nuovi contenuti in futuro con espansioni e DLC.

La cosa appare evidente, come viene sottolineato anche su Reddit, dal fatto la stessa azienda polacca ha decine di posizioni aperte per professionisti da mettere al lavoro proprio su Cyberpunk.

La lunga lista di figure professionali presenta per la maggior parte posizioni in ruoli di animatori (22 in totale), che si applichino agli ambiti del gameplay, delle cinematiche e in generale dei livelli di gioco. I lavori su Cyberpunk 2077 sono ancora incentrati sul migliorare l'ottimizzazione e la resa generale del gioco, compresa anche l'attesa patch per il supporto alle console next gen, tuttavia non è da escludere che CD Projekt Red stia lavorando alle promesse espansioni della storia, che vedremo presumibilmente nel corso del 2022.

I fan sperano che la qualità di questi contenuti vada ad avvicinarsi a quello che lo studio polacco ha proposto con gli eccezionali DLC di The Witcher 3, in particolare Blood and Wine, tuttavia sia la pandemia globale che i seri problemi avuti dal gioco fin dal lancio non hanno reso per niente semplice il compito degli sviluppatori.

Sono stati promessi anche dei DLC gratuiti, dei quali solo una (piccola) parte è stata rilasciata: la possibile previsione a questo punto è che vedremo il resto dei contenuti gratuiti a inizio 2022, la possibile patch next gen poco dopo o in contemporanea e poi i primi veri contenuti di espansione (a pagamento) nella seconda parte dell'anno.

