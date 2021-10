Cyberpunk 2077 per PlayStation e Xbox a $10 in USA è l'incredibile offerta a prezzo stracciatissimo

Il discusso Cyberpunk 2077 riceverà a breve l'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X/S e, in attesa dell'aggiornamento, il titolo targato CDPR è protagonista di un'incredibile offerta negli Stati Uniti.

Il rivenditore Target, infatti, propone le versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 a un prezzo di soli 10 dollari. Una bella occasione per chi vuole mettere le mani sull'RPG e, soprattutto, una grande occasione per godere in futuro dell'upgrade next-gen gratuito.

Sulle pagine di Target USA, Cyberpunk 2077 è disponibile per 9,99 dollari e lo sarà fino a domani, 12 ottobre. Si tratta di uno sconto del 75% sul prezzo base del rivenditore, che è di 39,99 dollari.

Ultimamente, CD Projekt ha parlato dell'aggiornamento next-gen agli azionisti dicendo di non aspettarsi un 'effetto wow' per le vendite una volta che il titolo arriverà anche su PS5 e Series X/S.

Fonte: Twitter.