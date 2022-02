Cyberpunk 2077 su PS5, PS4 e PS4 Pro a confronto dopo la patch 1.5

Cyberpunk 2077 ha ottenuto finalmente l'atteso aggiornamento di nuova generazione. La patch 1.5 consente ai giocatori di PS5 e Xbox Series X/S di giocare a un'edizione nativa per queste console. Tutti i giocatori PS4 e Xbox One che hanno acquistato il futuristico gioco di ruolo di CD Projekt RED ora possono eseguire l'upgrade gratuitamente e vedere in prima persona se quest'anno e mezzo di attesa è valsa la pena. A questo proposito, i canali di creazione di contenuti come ElAnalistaDeBits hanno già pronto un primo confronto: il nuovo video si focalizza sulle versioni PS5, PS4 Pro e PS4.

La prima cosa che spicca è che, sebbene CD Projekt riporti sul suo sito ufficiale che Cyberpunk 2077 gira in risoluzione 4K dinamica su PS5, la realtà è che "in tutte le aree testate, la sua risoluzione è 1440p", riporta lo YouTuber. Il titolo è stato adattato alla nuova generazione, dimezzandone le dimensioni e con tempi di caricamento notevolmente ridotti, aggiungendo inoltre un miglioramento del sistema di illuminazione e ombreggiatura.

D'altra parte, viene anche evidenziato che la modalità Ray-Tracing aggiunge ombre, ma non si applica ai riflessi o all'illuminazione globale. Altri aspetti positivi del gioco su PS5 sono la distanza di visualizzazione e il filtro anisotropico, aggiunti alla maggiore densità di NPC sullo schermo e alla compatibilità con il controller DualSense.

Ecco come appaiono le cose a livello di risoluzione e frame rate al secondo secondo i risultati dello YouTuber: