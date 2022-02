Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S vi incuriosisce? C'è la prova gratuita!

La patch next-gen PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077 è qui e CD Projekt RED lo ha annunciato a sorpresa durante la diretta streaming. Sono moltissimi i cambiamenti che verranno apportati nel gioco e molti di questi saranno disponibili anche su console last-gen (qui potete dare uno sguardo a tutto ciò che è stato introdotto con la patch 1.5).

Ad ogni modo, se ancora non avete acquistato il gioco potete usufruire di una versione di prova di cinque ore che vi consentirà di dare uno sguardo al mondo di Cyberpunk 2077. Disponibile per il download su Xbox Series X|S e PlayStation 5, la versione di prova include tutti gli aggiornamenti della patch 1.5, incluse le funzioni specifiche next-gen.

Come fare quindi? Una volta scaricata e installata la versione di prova gratuita, potrete iniziare una nuova partita di Cyberpunk 2077. Per tutte le 5 ore di durata della prova, potrete giocare al gioco dall'inizio in totale libertà. Una volta raggiunto il limite di 5 ore, la prova gratuita terminerà e potrete scegliere se acquistare il gioco completo oppure lasciar perdere. Se procederete con l'acquisto, i salvataggi che avete effettuato durante la prova verranno mantenuti, così potrete continuare la vostra avventura a Night City dal punto in cui siete arrivati.

Ricordiamo che la nuova patch è già disponibile: qui potete dare uno sguardo a due video gameplay per vedere come gira l'update su console next-gen.