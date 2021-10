Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S? L'upgrade next-gen nel 2021 sembra difficile

I giocatori di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S sono ancora in attesa dell'upgrade next-gen promesso da CDPR e, a quanto pare, sembra che l'aggiornamento per le nuove console si farà attendere ancora.

Stando a quanto condiviso dall'account Twitter PlayStation Game Size, sembra che non ci siano indizi per quanto riguarda l'arrivo dell'upgrade e questo vale anche per la patch next-gen di The Witcher 3.

Secondo PlayStation Game Size, "la versione PS5 di The Witcher 3 non è ancora stata aggiunta al database, potrebbe non essere lanciata prima della seconda metà di novembre. Probabilmente dicembre è il mese ideale per lanciare questa versione".

Riguardo Cyberpunk 2077, l'account conferma qualcosa di simile con l'upgrade in arrivo nel 2022.

Insomma, sembra che i fan di Cyberpunk 2077 dovranno attendere ancora un po' per aggiornare il gioco alle versioni PS5 e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter.