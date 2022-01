Cyberpunk 2077 per PS5 e Xbox Series X/S potrebbe arrivare il prossimo mese

Dopo il difficoltoso lancio di Cyberpunk 2077 nel 2020, l'upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X/S potrebbe finalmente essere in arrivo poiché una versione PlayStation 5 è stata avvistata nel database di PSN. La notizia arriva poche settimane dopo che una recente fuga di notizie ha rivelato una presunta patch 1.5 che avrebbe "rilanciato" il gioco.

Sebbene gli sviluppatori si siano affrettati a porre fine alla speculazione, un upgrade è ancora in sviluppo e un annuncio potrebbe arrivare presto.

Il nuovo leak arriva dall'utente Twitter PlayStation Game Size, che spesso rivela le dimensioni di nuovi titoli, aggiornamenti e altro tramite il database ufficiale della rete PlayStation.

Sembra che l'utente abbia scoperto una versione ufficiale di Cyberpunk 2077 per PlayStation 5 all'interno del database mentre condivideva una nuova immagine di copertina per il gioco.

? i think it's Coming on Mid Feb - Early March — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 30, 2022

Oltre a questo, ha anche ipotizzato una data di lancio per l'upgrade tra "metà febbraio o inizio marzo". Se una versione next-gen di Cyberpunk 2077 è stata davvero scoperta all'interno del database, un lancio ufficiale entro il prossimo mese sembra abbastanza probabile.

L'upgrade era originariamente previsto per il 2021, ma è stato rinviato al 2022 insieme a una versione PS5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt Red ha recentemente confermato che entrambi gli upgrade sono sulla buona strada per le loro nuove date di lancio. I giocatori che possiedono le versioni current-gen di Cyberpunk 2077 potranno aggiornare gratuitamente il titolo.

Fonte: Dualshockers.