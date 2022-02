Cyberpunk 2077 ha un misterioso pulsante presente a Night City

Cyberpunk 2077 in questi giorni è tornato a far parlare di sé, soprattutto per il fatto che recentemente CD Projekt RED ha pubblicato la patch 1.5 che ha corretto non solo bug, ma aggiunto ulteriori contenuti e soprattutto ha introdotto l'update next-gen per PS5 e Xbox Series X/S.

Il team di sviluppo non si è fermato qui, perché con la nuova patch ha anche aggiunto simpatici easter egg che i giocatori devono ovviamente trovare. Alcuni sono già stati scoperti, tra cui un misterioso pulsante che chiede di non essere schiacciato dopo il tramonto. Ovviamente c'è chi invece lo ha premuto, scoprendo così che è possibile spegnere i lampioni di un determinato quartiere.

Schiacciando il pulsante poi, compare un'altra scritta, ovvero "Under blue moon I saw You", che sarebbe un chiaro riferimento alla canzone "The Killing Moon" degli Echo & the Bunnymen, gruppo britannico post-punk.

Recentemente la patch 1.5 di Cyberpunk 2077 è stata analizzata da Digital Foundry.

Fonte: The Gamer