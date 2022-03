Cyberpunk 2077 vittima di review bombing su Steam dopo la presa di posizione di CDPR sulla guerra Russia-Ucraina

Cyberpunk 2077 non è estraneo alle recensioni negative. Dopo il suo lancio traballante, CD Projekt Red si è preso il suo tempo per provare a migliorare il gioco. I suoi recenti aggiornamenti, tra cui l'update next-gen, hanno cambiato il gioco. Di conseguenza Cyberpunk 2077 ha ottenuto molte recensioni positive poiché il gioco è migliorato graficamente e sono stati corretti numerosi bug.

Tuttavia in questi giorni il gioco è vittima di review bombing su Steam. Il motivo? Sembra che la posizione di CD Projekt Red sull'invasione russa in Ucraina abbia avuto quell'effetto. La società ha infatti recentemente rilasciato una dichiarazione che interrompe le vendite di giochi in Russia e Bielorussia.

Questa presa di posizione ha fatto arrabbiare molti giocatori, costringendoli a lasciare una recensione negativa del gioco. Secondo le loro dichiarazioni, l'industria dei videogiochi non dovrebbe essere coinvolta negli affari politici. Sembra che mentre alcune delle recensioni negative siano legittime, i troll hanno iniziato ad inondare la sezione delle recensioni. Hanno usato vari termini dispregiativi e hanno pubblicato meme sulla piattaforma di gioco.

Di certo CD Projekt RED non è l'unica azienda che ha deciso di tagliare i ponti con la Russia. In queste ore anche Microsoft ha annunciato che non venderà più servizi in quel paese.

Fonte: The Gamer