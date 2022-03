Cyberpunk 2077 'semplificato' durante il suo sviluppo, lo rivela Mike Pondsmith

Cyberpunk 2077 fin dal suo reveal ci ha permesso di entrare nella caotica e gigantesca Night City: il gioco come già detto molte volte, prende ispirazione dal gioco di ruolo Cyberpunk 2020 creato dal leggendario Mike Pondsmith il quale ha lavorato con CD Projekt RED al titolo uscito alla fine del 2020.

Di recente, attraverso un'intervista, Pondsmith ha parlato ancora di Cyberpunk 2077 e del suo rapporto con il team di sviluppo, condividendo qualche interessante dettaglio sullo sviluppo del gioco. "Dopo l'uscita del 2077, molti giocatori sono passati automaticamente a Red", afferma Pondsmith. Cyberpunk Red è la continuazione di Cyberpunk 2020, con l'edizione ambientata nel 2045.

Come abbiamo detto Pondsmith ha lavorato a stretto contatto con CDPR durante lo sviluppo di Cyberpunk 2077 e, come spiega lui stesso, il gioco in sé è stato in qualche modo semplificato senza però cambiare troppo la sua essenza: "I giochi sono generalmente più semplici ora; non sono complessi, sono più basati sulla trama", spiega Pondsmith. "Dovevamo trovare modi per semplificare Cyberpunk senza cambiarne troppo la sua essenza".

Recentemente Cyberpunk 2077 ha ricevuto una patch next-gen ma il team di sviluppo è al lavoro su altre cose: non solo dovrebbe arrivare una patch next-gen anche per The Witcher 3, ma CDPR ora sta lavorando anche ad una nuova saga di The Witcher.

Fonte: Dicebreaker