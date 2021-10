Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: le versioni next-gen PS5 e Xbox Series X/S sono state rinviate

Alla fine è successo: CD Projekt RED ha dichiarato che le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3, programmate per la fine di quest'anno, sono state rinviate all'anno prossimo.

CD Projekt Red ha dato la notizia tramite un post su Twitter questo pomeriggio, quasi un anno dopo il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One. "Abbiamo un importante aggiornamento per quanto riguarda le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt per console e PC", ha scritto CD Projekt. "Sulla base delle raccomandazioni fornite dai team che supervisionano lo sviluppo di entrambi i giochi, abbiamo deciso di posticipare le loro uscite fino al 2022".

"Il nostro obiettivo attuale per Cyberpunk 2077 è il primo trimestre del 2022 e il secondo trimestre del 2022 per The Witcher 3: Wild Hunt. Ci scusiamo per l'attesa prolungata, ma vogliamo rimediare". Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet del team di sviluppo polacco che annuncia il rinvio.

IMPORTANT PRODUCTION UPDATE pic.twitter.com/KOnaIVOt4v — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) October 20, 2021

Proprio il mese scorso, a CD Projekt era stato chiesto se i suoi nuovi aggiornamenti a Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sarebbero arrivati ​​ancora nel 2021. La società aveva detto agli investitori che non poteva "dire con piena certezza" che sarebbero arrivati ​​prima del 2022, ma stavano sicuramente puntando ancora la fine dell'anno. Così evidentemente non è stato.