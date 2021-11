Cyberpunk e The Witcher il futuro è roseo, CD Projekt RED conferma nuovi giochi in sviluppo dal 2022

Cyberpunk 2077 e The Witcher non sono morti. Questo è quanto si apprende dal CEO di CD Projekt Red Adam Kicinski, in un'intervista rilasciata alla rivista polacca Rzeczpospolita. Infatti lo sviluppatore sta pianificando di espandere la vita dei due franchise sviluppando nuove IP a sostegno dei titoli attuali. Mentre viene confermato come lo sviluppo di Cyberpunk sia stato il più complesso nei 27 anni di vita della software house, Kicinski rivela la concentrazione massima del team verso le nuove console.

"Attualmente ci stiamo concentrando sui nostri due franchise. Entrambi hanno un enorme potenziale, quindi uno dei nostri obiettivi strategici è iniziare a lavorare su progetti AAA in parallelo all'interno delle nostre IP, cosa che dovrebbe avvenire il prossimo anno".

È chiaro come per CD Project RED convenga concentrarsi sui franchise di punta, cercando di risollevare in qualche modo le sorti di Cyberpunk 2077. Quest'ultimo infatti, non vedrà nuovi aggiornamenti almeno sino al rilascio di una patch per sistemi di attuale generazione, anche se è plausibile che si stia già puntando a espansioni o addirittura a un sequel diretto, così come per The Witcher.

Fonte: futuregamereleases.com