Cyberpunk 2077: l'upgrade next-gen su PS5 non è esattamente 'immediato'

Finalmente, le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 sono disponibili insieme a un massiccio aggiornamento per il gioco. Come i precedenti blockbuster che sono saltati tra le generazioni di console, è evidente ancora una volta quanto sia tutto più fluido su Xbox rispetto a PlayStation.

Lo sviluppatore CD Projekt Red ha spiegato questi upgrade, tutti parte della patch 1.5 di Cyberpunk 2077, in uno streaming su Twitch ieri. La patch 1.5 introduce miglioramenti graditi, tra cui un'IA nemica più intelligente, un albero delle abilità revisionato e romances più avvincenti, oltre ai miglioramenti visivi.

Se state giocando a Cyberpunk 2077 su Xbox Series X o S, l'aggiornamento di nuova generazione avviene automaticamente. Anche i vostri file di salvataggio saranno trasferiti. Tutto questo grazie alla funzione "Smart Delivery" di Xbox, che dà accesso alla versione di nuova generazione per i giochi cross-gen (quando applicabile).

Su PlayStation 5, invece, dovrete riscaricare l'intero gioco, poiché la console tratta l'upgrade come un'applicazione separata piuttosto che come un aggiornamento della versione esistente.

Riprendere i salvataggi per portarli dalla vecchia versione a quella nuova è un'altra questione. Secondo la pagina di supporto di CDPR, potrete caricare il vostro salvataggio da PS4 e quindi scaricarlo nuovamente su PS5. Se avete giocato alla versione PS4 tramite retrocompatibilità su PS5, a quanto pare non è necessario mantenere installata la versione PS4: la console dovrebbe rilevare automaticamente tutti i file di salvataggio che avete e potrete semplicemente riscaricarli nel gioco.

Il processo non è così difficile come lo è stato per altri grandi titoli come Final Fantasy VII Remake e Marvel's Avengers, tuttavia su Xbox sembra tutto molto più facile.

Fonte: Kotaku.