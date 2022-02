Cyberpunk 2077, l'upgrade next-gen PS5 e Xbox Series X/S dà non pochi grattacapi ai giocatori europei

Cyberpunk 2077 ha finalmente ottenuto il tanto atteso aggiornamento di nuova generazione, ma sembra che ci siano problemi per i giocatori europei in quanto non riescono ad aggiornare il proprio gioco.

Secondo diverse segnalazioni, alcuni giocatori di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S non possono aggiornare il loro gioco a causa di problemi di blocco della regione. Apparentemente, la maggior parte di questi utenti ha sede in Europa, i quali riferiscono che la copia del disco del gioco ha un codice regionale diverso da quello in cui vivono.

Lo sviluppatore CD Projekt Red ha affermato di essere a conoscenza del problema in una pagina di supporto, ma in realtà non fornisce indicazioni su come risolvere il problema. Per ora, CDPR ha confermato che i giocatori possono ottenere l'aggiornamento gratuito di nuova generazione solo se la regione del codice del disco corrisponde alla regione del proprio account.

Per adesso quindi non ci sono ancora soluzioni al problema, ma probabilmente il team di sviluppo è al lavoro per cercare di risolvere la questione in tempi brevi.

Fonte: VG247