Cyberpunk 2077 ha ora valutazione 'Molto Positiva' su Steam

Nonostante il brutto colpo accusato al lancio, sembra che Cyberpunk 2077 abbia dato segni di ripresa abbastanza solidi. È quanto si pensa se si guarda alle recensioni degli utenti su Steam, che negli ultimi giorni hanno approfittato dello sconto del 50% sul gioco per acquistare il gioco che ha così tanto fatto parlare di sé nell'ultimo anno - in modo negativo, si intende.

Dal grafico fornito dalla stessa pagina di Steam, si nota che le recensioni più recenti sono per la maggior parte positive (oltre 15mila, in effetti), il che ha dato nuovo peso ai piatti della bilancia.

Molto incoraggianti!

Anche Pawel Sasko, il Quest Director del gioco, ha espresso la sua gratitudine su Twitter. "Oltre 15k recensioni molto positive negli ultimi giorni, con Cyberpunk e The Witcher 3 entrambi fra i più venduti su Steam. Non immaginate nemmeno cosa significhi per me!"

Over 15K very positive reviews in the last days, while both #Cyberpunk2077 and #TheWitcher3 are on the global list of Steam top sellers ?



Thank you so much! ? pic.twitter.com/SMEMErm5Hm — Pawe? Sasko (@PaweSasko) November 26, 2021

Sono senz'altro segnali incoraggianti per il team di sviluppo, che nel frattempo è al lavoro sull'update next-gen e sulla patch 1.5, in dirittura d'arrivo all'inizio del 2022.

