Cyberpunk 2077 è giocabile in VR grazie a una nuova mod

Il modder Luke Ross è tornato con un altro brillante aggiornamento per il suo R.E.A.L. Mod VR e questa volta vi permetterà di provare i brividi di Night City di Cyberpunk 2077 in realtà virtuale.

Proprio come le altre R.E.A.L. Mod VR di Luke non ci sono controlli di movimento, solo rilevamento della testa. Ciò significa che avrete bisogno di un controller per giocare.

Il canale YouTube di Eurogamer.net ha pubblicato un video dove potete vedere la mod VR di Cyberpunk 2077 in azione.

Se avete voglia di provare la mod, dovete diventare membri a pagamento di Luke's Patreon, ma attenzione: avrete bisogno di un PC abbastanza potente se volete che funzioni senza intoppi.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Cyberpunk 2077 ha finalmente ricevuto la patch next-gen, la 1.5.

Fonte: Eurogamer.net.