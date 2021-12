Cyberpunk 2077 in VR? La mod per la realtà virtuale dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo anno

Grandi novità in arrivo per i fan della VR e di Cyberpunk 2077. Il modder dietro R.E.A.L. VR mods per GTA V e Red Dead Redemption 2 sta ora lavorando per portare Cyberpunk 2077 nella realtà virtuale. E con un po' di fortuna, dovrebbe uscire presto la mod.

A seguito di un sondaggio sulla pagina Patreon del modder Luke Ross che chiedeva ai sostenitori quali giochi vorrebbero vedere con la mod in futuro, Cyberpunk 2077 è risultato il più votato. Ross stesso ha confermato che la prossima mod VR sarà per l'RPG di CDPR e ha persino fornito una data di lancio. "Se niente va storto, direi che dovrebbe uscire a gennaio".

Ross afferma che mentre il REDengine di Cyberpunk non è né più né meno compatibile con la realtà virtuale rispetto ad altri motori, ci sono alcune cose in che dovrebbero semplificare il processo. "Un vantaggio importante di CP2077 è che è già in prima persona", afferma, "il che è molto buono per l'immersione nella realtà virtuale, a differenza ad esempio della trilogia di mafia dove ho dovuto implementare la mia" finta fotocamera" in prima persona".

La particolarità della mod di Ross è che è effettivamente un motore per trasformare i giochi in VR. Dovrà ancora lavorare molto per far girare giochi specifici con il giusto framework, ma la sua configurazione permette di pubblicare mod VR a una velocità impressionante.

"Ora che la mia struttura di modding si sta avvicinando a un certo livello di maturità, posso probabilmente lanciare un gioco al mese (in media)", ha detto. "Naturalmente ciò dipende dalle sfide specifiche che ogni gioco pone, e c'è sempre la possibilità che un determinato gioco risulti non essere affatto modificabile a causa di alcuni problemi imprevisti".

Ross ammette che l'instabilità del gioco e i vari aggiornamenti sono un grosso problema e sono il motivo per cui non ha ancora lanciato la mod, ma rimane fiducioso di ottenere presto la sua mod VR, anche prima del prossimo "aggiornamento importante" del gioco.

Oltre a Cyberpunk 2077, Ross ha anche rivelato di aver quasi finito di lavorare su un'altra conversione VR. Anche se non ha rivelato il nome del gioco, ha detto che è "basato su DX12, è un open-world e apparirà epico in VR, in particolare i panorami e le battaglie".

Fonte: PCGamer.