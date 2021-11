Cyberpunk 2077 arriverà su Xbox Game Pass? Ecco la risposta di CD Projekt RED

Un recente video dedicato al servizio streaming Xbox Cloud Gaming sembrava includere un breve frammento di Cyberpunk 2077, e secondo alcune persone ciò potrebbe stare ad indicare che il gioco arriverà in futuro su Xbox Game Pass. Ora il PR di CD Projekt RED ha risposto per dire che non ci sono piani per portare il gioco sul servizio in abbonamento di Xbox.

CD Projekt Red quindi non ha in programma al momento di portare Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass. Attraverso Twitter, il direttore delle pubbliche relazioni globale Radek Grabowski, ha dichiarato: "Non ci sono piani per inserire su Xbox Game Pass Cyberpunk 2077".

Nessun piano per portarlo su Game Pass non significa necessariamente che un futuro lancio sul servizio sia escluso, solo che non ci sono piani al momento. Cyberpunk 2077 è stato lanciato a dicembre 2020 e fin dalla sua uscita ha sofferto di una lunga serie di bug e altri problemi. Da allora, gli aggiornamenti hanno migliorato il gioco e nel 2022 arriveranno nuove versioni per PS5 e Xbox Series X|S.

I just thought I'll chime in to say that there are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077. — Radek (@gamebowski) November 19, 2021

Ricordiamo che con l'aggiornamento di novembre, Xbox Cloud Gaming è disponibile anche su Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: VGC