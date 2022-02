Dark Souls 3 Ashen Blood è una mod single player ispirata a Bloodborne e disponibile ora in una demo

Il modder "Jennisaurus715" ha pubblicato una demo per Ashen Blood; una mod ispirata a Bloodborne incentrata sul giocatore singolo per Dark Souls 3.

Come ha notato il modder, questa mod altera il gameplay, le armi, i nemici, il design della mappa, gli effetti visivi e molto altro. Questa demo vuole essere un test iniziale prima dell'uscita di Elden Ring, quindi il giocatore sarà limitato a Firelink, Undead Settlement e Ariandel.

Sfortunatamente, il modder non ha condiviso alcun video o altri dettagli aggiuntivi. Tuttavia, potete scaricare la demo su Nexusmods.

Come detto sopra, questo Dark Souls 3 Ashen Blood può essere un ottimo modo per attendere l'ultima fatica di FromSoftware, Elden Ring che, come forse saprete, probabilmente richiederà tra i requisiti minimi 12 GB di memoria RAM su PC.

Fonte: DSOGaming.