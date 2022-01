Dark Souls 3 e Bloodborne insieme in questa mod per PC

Bloodborne continua ad essere uno dei giochi più amati dai giocatori, che chiedono a gran voce da molto tempo un porting su PC. Sebbene Sony non abbia ancora detto nulla a riguardo, un modder potrebbe aver in parte assecondato i sogni dei fan con una mod per Dark Souls 3.

Cos'ha di speciale questa mod? Ebbene porta all'interno di Dark Souls 3 elementi di Bloodborne. L'utente Elproteh su Twitter ha condiviso i propri progressi su una spettacolare mod di Dark Souls 3 che rende il gioco simile a Bloodborne. Nel tweet, il modder scrive: "Finora l'esperienza Bloodborne per PC più vicina?" mostrando in seguito una clip dedicata a questo crossover.

Nella clip che potete visionare di seguito, il personaggio di Bloodborne è alle prese con un boss di Dark Souls 3. Oltre a questo anche diverse meccaniche di combattimento di Bloodborne tra cui la schivata veloce, sono disponibili all'interno di Dark Souls 3.

Closest Bloodborne expierence for PC so far?



Been working on this for a bit, improving/changing some systems from already existing mods that port Bloodborne stuff into Dark Souls 3, and it's turning out pretty good! So much fun. pic.twitter.com/XkSHiSmnVl — proteh (@elproteh) January 11, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come afferma il modder, non si tratta di una mod sola ma di un gruppo riunite insieme in un pacchetto. Per adesso la mod è ancora sottoposta a modifiche ed Elproth un giorno forse potrebbe decidere di pubblicarla per tutti.

Fonte: GamesRadar