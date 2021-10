Dark Souls 3 vs. Bloodborne in un video che fa lottare due pericolosi boss dei giochi From Software

Il motore grafico di FromSoftware non è più un segreto per gli sviluppatori di mod, che è stato utilizzato da tempo, tra l'altro, per trasferire elementi tra i diversi capitoli della serie. Ora è il momento per un duello insolito che vede Gael il Cavaliere Schiavo di Dark Souls 3 combattere contro Orfano di Kos di Bloodborne.

Come si evince dal titolo del video, la battaglia viene chiamata "finale" perché stiamo parlando dei boss finali, non solo delle versioni base dei giochi, ma anche delle espansioni DLC. In questo caso, il campo di battaglia è Dark Souls 3, in cui è stato trasferito il nemico di Bloodborne, insieme a una serie di animazioni e script dell'intelligenza artificiale.

La mod è disponibile solo per le persone che supportano il creatore su Patreon, ma il video è visionabile, come potete vedere in calce a questa notizia, per tutti gli altri. Quale boss sarà più forte? Scopritelo senza indugi qui di seguito.

Progetti simili ovviamente non sono nuovi, ma questo combattimento fa parte di una mod più ampia, chiamata Call of the Abyss. La mod aggiunge una serie di boss e armi a Dark Souls 3 non solo da Bloodborne, ma anche da Sekiro: Shadows Die Twice.