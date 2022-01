Dark Souls: esiste un account Twitter che trasforma i tweet in oggetti di gioco completi di lore!

In attesa dell'uscita di Elden Ring, in arrivo il prossimo mese, potreste destreggiarvi con questo bot di Twitter che ci catapulta nel mondo di Dark Souls: come? E' presto detto.

Come descritto dal suo creatore che su Twitter si chiama @Arr, il funzionamento di questo bot è semplice: basta scrivere alcune parole taggando l'account @soulsitem e aspettare. In pochi secondi il bot creerà un oggetto su misura nel mondo di Dark Souls, ma non solo. Oltre al nome dell'oggetto ci sarà anche una breve storia del suddetto, proprio come se fosse stato trovato nei giochi di FromSoftware.

Ci sono già tonnellate di esempi divertenti in circolazione e sicuramente questo bot inizierà a diffondersi a macchia d'olio: prepariamoci quindi a leggere i più bizzarri oggetti. Qui di seguito potete trovare qualche esempio.

twenty opossums fighting over a corn cob pic.twitter.com/6vt6D3P8Zw — soulsitem (@soulsitem) January 27, 2022

A volte il bot potrebbe non essere così preciso sulle descrizioni degli oggetti, ma questo esperimento sta avendo un incredibile successo.

Fonte: Destructoid