Dark Souls diventa un folle shooter in terza persona in una mod...con le armi di Halo

Un modder dal grande talento è stato in grado di portare grandi cambiamenti al mondo di Dark Souls con una mod, aggiungendo diversi elementi di Halo. L'iconografia di Dark Souls è riconoscibile per tutti coloro che si sono tuffati nella serie: il mondo fantasy medievale è disseminato da castelli, armature e spade e così via, un'ambientazione del tutto diversa da Halo.

Sebbene entrambi i giochi presentino elementi di fantasia e mostri, Halo ha un'impronta più da gioco fantascientifico, sia per il suo aspetto che per il suo gameplay. Tuttavia, il modder InfernoPlus ha confezionato una mod che aggiunge le armi fantascientifiche di Halo proprio nel mondo di Dark Souls, trasformandolo così in uno shooter in terza persona.

Non si tratta di un reskin, ma la mod aggiunge una varietà di nuove armi futuristiche tutte con il proprio set di movimenti. Questa incredibile mod può essere considerata come una delle più ambiziose mai realizzate per Dark Souls. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra la mod in funzione.

La mod è gratuita al 100% sulla pagina Patreon di InfernoPlus, con più download disponibili per diverse versioni di Dark Souls.

Fonte: GameRant