Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e oltre: quali sono i boss di From Software preferiti dai Playstation Studios?

Nel mese del lancio di Elden Ring, alcuni sviluppatori dei PlayStation Studios hanno rivelato quali sono i loro boss preferiti tra le IP di From Software. Per sua natura, questo articolo potrebbe contenere spoiler più o meno importanti a seconda di quanto considerate importante scoprire nomi, caratteristiche o plot twist legati ai boss dei prodotti From Software. Come curiosità aggiuntiva annoveriamo che il boss preferito di Hidetaka Miyazaki, creatore di Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, è il Vecchio Monaco di Demon's Souls.

Come per il director giapponese, anche per Thomas Hart, l'associate community manager di Insomniac Games, il Vecchio Monaco sta in cima alla lista. Hart cita il suo secondo tentativo contro il boss, che aveva un moveset completamente diverso dalla fight precedente. Per questo cercò su Google dei consigli e svelò l'arcano: "Non stavo combattendo contro il computer... ma contro altri giocatori. Bossfight PvP!".

Il Technical Artist di Bend Studio, Tucker Cole, invece, ha scelto il Re Senza Nome di Dark Souls 3, una boss fight spettacolare e punitiva in egual misura. "Forse una cosa intimidatoria come le sue capacità di offesa è la sua tendenza a camminare tranquillamente verso il giocatore durante gli attacchi, mettendo in mostra la pazienza e l'autocontrollo di un guerriero navigato. Sconfiggere questo nemico formidabile regala un altrettanto formidabile senso di maestria, oltre all'orgoglio di aver sconfitto il boss che si trova in cima alla catena alimentare di Lothric".

L'environment artist di Sony Santa Monica, Ivanna Liittschwager, ha adorato Lady Maria di Bloodborne in quanto lo scontro "Sembra un ballo, con Lady Maria che conduce. La prima fase è una danza ritmica con i suoi attacchi rapidi. La seconda fase ha un ritmo più alto con degli attacchi di più ampia portata dove Maria utilizza il suo stesso sangue come una specie di frusta. Nella terza fase utilizza SIA sangue CHE fuoco che devi schivare finché non sbagli un passo e crepi. Lo scontro con lei per la prima volta è un'esperienza meravigliosa".

Il narrative lead di Naughty Dog, Joe Pettinati, ha particolarmente apprezzato la Scimmia Guardiana di Sekiro: Shadows Die Twice. Quella che sembra una battaglia farlocca si trasforma in uno spettacolo grottesco in due fasi. "La cosa che adoro di più è come From abbia animato un gorilla abbastanza credibile nella prima fase, e poi ha completamente ribaltato il copione nella seconda fase, quando il busto di questa scimmia scivola e sguscia - metà serpente, metà ballerino. In qualche modo, tirare fuori un centipede gigante dal collo alla fine chiarifica le cose. Stavi combattendo un parassita che vive dentro un gorilla, che lo muoveva come una marionetta. Non c'è cutscene che lo spiega, nemmeno una nota scarabocchiata. Viene tutto raccontato visivamente".

Quali sono i vostri boss preferiti? E perché proprio Ornstein e Smough?

Fonte: Games Radar