Dark Souls incoronato miglior gioco di tutti i tempi e Hidetaka Miyazaki ne è commosso

Nella giornata di ieri i Golden Joystick Awards hanno incoronato come miglior gioco di tutti i tempi proprio Dark Souls, il gioco sviluppato da FromSoftware. Ora, attraverso un comunicato diffuso via Twitter, Hidetaka Miyazaki ha fatto una dichiarazione a riguardo.

Traducendolo dal giapponese, Miyazaki ha dichiarato: "È ancora incredibile che gli utenti ci abbiano selezionato tra i giochi nominati, ma ritengo sia un grande onore. Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti nello sviluppo, nella cooperazione e nel supporto in quel momento, inclusi FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, e soprattutto grazie agli utenti che hanno giocato e supportato il gioco. Vi sono davvero grato".

Miyazaki poi ha discusso di come gli sviluppatori che si sono uniti a FromSoftware durante lo sviluppo di Dark Souls stanno prendendo le redini del tanto atteso Elden Ring: "A quel tempo, lo staff che si è unito a FromSoftware come nuovi arrivati iniziando così la carriera come i creatori di Dark Souls stanno ora crescendo e stanno diventando il fulcro dell'ultimo lavoro, Elden Ring. Anche in questo senso, questa volta, sono stato profondamente commosso dal premio". Per concludere la sua dichiarazione, Miyazaki ha affermato che "Continuerò a fare giochi interessanti e importanti e spero che li attenderete con ansia".

Elden Ring ha recentemente tenuto una beta e diversi giocatori hanno potuto testare con mano una piccola parte del mondo di gioco. Recentemente Digital Foundry ha confrontato le versioni last-gen del gioco.

Fonte: GamesRadar