Dark Souls: annunciato il nuovo merchandise con stivali, orologi, portafogli e molto altro

Dark Souls, il successore spirituale di Demon's Souls di FromSoftware, è uno dei videogiochi più amati dai fan. Lodato per il suo grande combattimento, il design dettagliato e la ricca lore, Dark Souls rimarrà nel cuore dei giocatori per un bel po' di tempo.

Come per qualsiasi grande titolo, anche per Dark Souls c'è un sacco di merchandise che offre ai giocatori la possibilità di mostrare al mondo la loro adorazione per il loro gioco preferito.

Supergroupies ha collaborato con la serie Souls per una serie di prodotti, come stivali, orologi, portafogli e altro, che i fan più sfegatati non si lasceranno sfuggire.

Gli articoli realizzati su ordinazione sono ispirati a Solaire of Astora, the Black Knight, Artorias the Abysswalker e Oscar, Knight of Astora.

Gli interessati possono procedere al pre-order da ora al 31 ottobre. Gli orologi usciranno a metà marzo 2022, gli stivali arriveranno all'inizio di marzo 2022 e borse, portafogli, giacche alla fine di febbraio 2022. Per ulteriori informazioni e per preordinare, potete andare sul sito Web di Supergroupies.

