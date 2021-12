Dark Souls: Nightfall, l'ambizioso sequel fan-made di Dark Souls è stato rinviato

Se siete fan della saga di Dark Souls e di tutti i giochi che hanno questo stile iconico, forse conoscete Dark Souls: Nightfall, un sequel fan-made del gioco che è stato sviluppato da uno studio chiamato Team Nightfall. Non si tratta di un prodotto ufficiale in quanto FromSoftware non ha collaborato, ma dai trailer che abbiamo potuto vedere in questi periodo è come se lo fosse.

Dark Souls: Nightfall è un sequel diretto di Dark Souls creato dai fan con una nuova storia, un nuovo sistema di combattimento, una nuova mappa del mondo e altro ancora. Per evitare problemi tuttavia, lo studio di sviluppo ha optato per un gioco offline: in questo modo non ci saranno problemi legali con FromSoftware. E sarà, ovviamente, un'esperienza per giocatore singolo.

Sebbene debbano usare questa strategia per evitare di incappare in guai legali, la verità è che il lavoro svolto da questi fan di Dark Souls è ammirevole, non solo perché continua l'eredità di Dark Souls, ma proprio perché il team è stato in grado di creare una storia completamente originale. Il gioco doveva arrivare questo mese, ma lo studio di sviluppo ha deciso di posticiparlo al prossimo anno.

Dark Souls: Nightfall arriverà quindi il 21 gennaio 2022, praticamente un mese prima dell'uscita di Elden Ring.

