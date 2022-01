Dark Souls Nightfall, l'enorme mod sequel fan-made, tra dettagli e una demo già giocabile

Passano gli anni ma la fiamma di Dark Souls non si spegne mai. Il retaggio del capolavoro di Hidetaka Miyazaki ha ispirato un intero sottogenere videoludico, e From Software ha proseguito la sua strada con successi del calibro di Bloodborne e Sekiro, e adesso si prepara al lancio di Elden Ring con la formula vincente mista, stavolta, all'open world. Dopo due sequel ufficiali, Dark Souls si prepara ad accogliere il primo sequel non ufficiale, sviluppato da un team di infaticabili modder.

Nightfall non è una semplice mod, ma un'esperienza souls-like completamente ribilanciata e rinnovata, con una sua trama e delle nuove meccaniche uniche, ambientata immediatamente dopo uno dei due finali di Dark Souls. Basandosi sulla conoscenza loristica estesa dell'universo narrativo, Dark Souls: Nightfall cambierà anche alcune aree del gioco, andando a rimodellare e riposizionare alcuni asset, mob, oggetti, muri di nebbia e bossfight per distanziare ulteriormente l'esperienza e creando, dunque, quasi un intero gioco a parte.

Tutto questo sforzo creativo (e gratuito) si traduce in una dilatazione massiva dei tempi di sviluppo: il team ha dovuto posticipare il rilascio della mod, ma ha in compenso messo a disposizione una demo scaricabile dal sito del modder a capo del progetto, Grimrukh, già noto per altre mod, in particolare la Daughters of Ash.

La demo presenta le prime due aree della mod, con varie armi e armature e più di una bossfight. Il rilascio avverrà prima o poi dopo l'uscita di Elden Ring, e la data di uscita ufficiale verrà comunicata verso la fine del periodo di Controllo Qualità.

