Dark Souls: un giocatore ha sconfitto tutti i boss lanciandogli contro solo escrementi

Da quando uscito, Dark Souls ha rappresentato uno spartiacque per l'industria, ottimizzando quanto di buono visto in Demon's Souls e ampliandone a dismisura la formula, nonostante tutti i tagli al gioco che gli appassionati conoscono. Uno degli elementi cardine del primo capolavoro From Software è stata la varietà d'approccio alle situazioni e questa cosa nel tempo, è un po' degenerata.

Negli anni abbiamo visto terminare Dark Souls nei modi più disperati: bendati, con banane, patate, controller di Guitar Hero, balance board di Nintendo Wii, utilizzando solo i pugni, perfect run senza essere colpiti, oltre alle varie speedrun che hanno consentito al gioco di essere completato in meno di venti minuti (attuale record mondiale). Però, mancava qualcosa.

Questo qualcosa arriva dal famoso speedrunner LilAggy, che detiene alcuni dei record su Sekiro: Shadow Die Twice. In questo caso, il completamento di Dark Souls è avvenuto con l'utilizzo di un oggetto particolare, qualcosa che molti di noi hanno normalmente ignorato: gli escrementi. Queste bombe biologiche e tossiche a tal punto da colpire anche l'utilizzatore, è stata l'unica arma utilizzata per battere tutti i boss del gioco, anche il primo Lord Gwyn. Una fine ingloriosa per un re; peggio dei ripetuti parry.

Fonte: Kotaku.com