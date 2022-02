Dark Souls ma è Super Mario: un artista immagina i personaggi nell'universo oscuro di From Software

"Come sarebbe Super Mario in tinte dark fantasy?". Probabilmente è stata questa la domanda che si è posto l'artista David Romero (qui, la sua pagina su Artstation) , che ha immaginato non tanto un cross-over, quanto una riproposizione dei personaggi nell'universo del baffuto idraulico icona del videogioco nel mondo oscuro di Dark Souls.

Bowser in variante boss di proporzioni megalitiche, Toad come un NPC abbattuto alla fine del castello, ma anche un Categnaccio in una sala gotica e Yoshi che stringe un uovo potrebbero rivaleggiare con le creazioni di Miyazaki, per quanto sono ispirati e dettagliati.

Vi aspettate creature simili in Elden Ring? Ma soprattutto, anche voi pensate che Romero dovrebbe allegare questi artwork al suo curriculum e poi inviarlo a From Software?

