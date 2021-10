Darkest Dungeon II disponibile in accesso anticipato da oggi

Come riportato pochi giorni fa, nella giornata di oggi Darkest Dungeon II sarà disponibile in accesso anticipato. Ma quando si sbloccherà il gioco su Epic Games Store? Ecco tutti i dettagli che dovete sapere.

L'accesso anticipato di Darkest Dungeon II si sbloccherà come detto oggi 26 ottobre alle 18:00, orario italiano. Attualmente non c'è ancora un prezzo ufficiale, pertanto non resta che attendere le 18 per saperne di più: tuttavia, dato che il prezzo del primo capitolo si aggira intorno ai 23 euro è possibile che anche il seguito avrà un costo simile.

In Darkest Dungeon II il giocatore guiderà una carovana composta da 4 eroi impegnati nell'esplorazione di un mondo in rovina, con il fine di raggiungere una misteriosa montagna. Il titolo proporrà eventi e incontri casuali, e, a seconda dalle decisioni prese si potranno formare legami più o meno forti tra i personaggi.

L'accesso anticipato di Darkest Dungeon II proporrà 9 classi e il primo atto completo della storia. Mano a mano che proseguiranno, i giocatori potranno sbloccare diverse skill per i personaggi e utilizzare potenti artefatti.

