Darkest Dungeon II Early Access imminente. Nuovo trailer tra grafica 3D e gameplay

Si torna a parlare di Darkest Dungeon II, il sequel dell'apprezzatissimo, seppur ostico, titolo indie di Red Hook Studios, che si appresta a fare il suo esordio in Accesso Anticipato su PC, in esclusiva su Epic Games Store.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer di lancio del gioco, che ci mostra i nuovi personaggi e le nuove ambientazioni della versione Early Access in arrivo.

A differenza del gioco precedente, in Darkest Dungeon II il giocatore non si avventurerà in pericolosi e oscuri dungeon, ma guiderà una carovana composta da 4 eroi impegnati nell'esplorazione di un mondo in rovina, con il fine di raggiungere una misteriosa montagna. Naturalmente, da buon roguelike, il titolo proporrà eventi e incontri casuali, e, a seconda dalle decisioni prese si potranno formare legami più o meno forti tra i personaggi.

L'Accesso Anticipato di Darkest Dungeon II proporrà 9 classi, inclusi il Man at Arms, il Leper, il Jester e il Grave Robber, e il primo atto completo della storia. Mano a mano che proseguiranno, i giocatori potranno sbloccare diverse skill per i personaggi e utilizzare potenti artefatti.

Darkest Dungeon II sarà rilasciato in Accesso Anticipato su PC, via Epic Games Store, il 26 ottobre.

Fonte: gamingbolt