Darks Souls, Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima tra i giochi reimmaginati con le copertine retro

Un giocatore e artista ha trasformato giochi moderni come Dark Souls e Cyberpunk 2077, per citarne alcuni, in copertine di giochi retro. Man mano che l'industria dei videogiochi avanza nel futuro e propone giochi sempre più realistici, molti giocatori stanno diventando sempre più nostalgici del passato.

Ciò ha portato a molti progetti realizzati dai fan, come ad esempio il demake del gioco Bloodborne per PS1, che reimmagina i titoli moderni in uno stile old school. Tuttavia c'è anche chi si diletta nella creazione di copertine davvero belle che faranno scendere una lacrimuccia ai nostalgici.

Attraverso un thread su Reddit, l'utente U_Ink_Trash ha condiviso una serie di copertine old school che rappresentano alcuni dei titoli più famosi di quest'epoca. L'utente trasforma Rocket League in un demolition derby post-apocalittico per Sega Mega Drive, ma troviamo anche Cyberpunk 2077, Hades e addirittura Far Cry 3.

Potete gustarvi tutta la galleria del talentuoso artista cliccando qui.