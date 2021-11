Darksiders 4 sembra sempre più probabile dopo l'ennesima immagine

I rumor su un nuovo Darksiders continuano a spuntare in rete e i fan non vedono l'ora di tornare a giocare nei panni di uno dei cavalieri dell'apocalisse.

Ora, è l'art director della serie ad offrire un altro potenziale sguardo al futuro.

Darksiders ha dato il via a una serie di giochi sui cavalieri dell'apocalisse, con l'idea di averne uno diverso come protagonista ad ogni nuovo gioco. Finora abbiamo vestito i panni di War, Death e Fury, con Strife che è l'unico a non avere ancora il suo gioco.

Al momento, né gli sviluppatori né il publisher hanno ancora annunciato ufficialmente il quarto capitolo della serie principale, ma l'art director, Anton Lavrushkin, lo ha indirettamente suggerito.

L'immagine qui sotto è tratta dal suo profilo ArtStation ed è stata pubblicata ieri, 1 novembre 2021.

Non c'è una vera conferma su chi sia il personaggio nella foto, ma i fan ipotizzano che sia Lilith, la madre di Nephilim nell'universo di Darksiders.

Gli artwork non mostrano nessuno dei quattro cavalieri, quindi non è ancora confermato se potremo giocare con Strife come nuovo protagonista.

Fonte: Altchar.