Darksiders 4 suggerito da THQ Nordic

Darksiders sta per tornare con un nuovo capitolo? Probabilmente sì, stando a quanto pubblicato su Twitter da THQ Nordic.

La compagnia ha pubblicato un tweet che suggerisce il possibile arrivo di Darksiders 4. Nel tweet, possiamo vedere un'immagine che raffigura i 4 cavalieri dell'apocalisse.

Nel primo Darksiders, abbiamo vestito i panni di Guerra, nel secondo quelli di Morte e nel terzo quelli di Furia. All'appello, mancherebbe Conflitto, già comparso nella serie ma non ha mai ricevuto un capitolo interamente dedicato.

Conflitto è comparso nello spin-off Darksiders Genesis, in cui era un personaggio utilizzabile.

L'immagine con i quattro cavalieri, suggerisce che un potenziale Darksiders 4 potrebbe permettere ai giocatori di usare tutti i cavalieri ma, senza annunci ufficiali, dobbiamo classificare la notizia come rumor.

Probabilmente potremmo saperne di più ai The Game Awards di dicembre o forse in un evento separato di THQ Nordic.

