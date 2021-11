Dawn of the Monsters è un brawler co-op che vi mette nei panni di...kaiju! Trailer e dettagli

L'editore WayForward e lo sviluppatore 13AM Games hanno annunciato che Dawn of the Monsters uscirà all'inizio del 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch e PC tramite Steam.

Dawn of the Monsters è un gioco cooperativo picchiaduro con protagonisti degli imponenti kaiju. I giocatori prendono il controllo di potenti mostri per affrontare i malvagi Nephilim, un'orda di creature intenzionate a distruggere il pianeta. Il compito sarà di liberare quattro grandi aree metropolitane, da Toronto a Tokyo.

Il titolo presenta una grafica 2.5D ispirata alle opere di Mike Mignola, combattimenti devastanti con la profondità di un picchiaduro, componenti PG e ambienti completamente distruttibili. Ci sono quattro mostri giocabili: Megadon, Ganira, Aegis Prime e Tempest Galahad. Ogni mostro ha abilità Brutal Rage, Cataclysm Attack e mosse finali e sarà inoltre possibile personalizzare il vostro kaiju. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Per adesso non c'è ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Nintendo Enthusiast