Days Gone 2: la petizione per il sequel si avvicina a 150.000 firme

Il mese scorso, il director di Day Gone, Jeff Ross, ha condiviso la sua frustrazione per il trattamento riservato da PlayStation al gioco e la mancanza di interesse della società per un sequel.

Sebbene l'accoglienza della critica a Days Gone sia stata abbastanza mista, il gioco ha venduto bene, almeno alla pari con Ghost of Tsushima. Purtroppo, PlayStation ha rinunciato a fare un sequel, il che ha deluso Ross. Tuttavia, sembra che molti fan non siano pronti a rinunciare.

È stata avviata una petizione su Change.org per mostrare a Sony che c'è ancora interesse per Days Gone 2. Al momento della scrittura la petizione ha raggiunto 146.246 firme.

A questo punto, sembra improbabile che PlayStation inverta la rotta su un sequel di Days Gone, ma la maggiore visibilità nell'ultimo mese potrebbe aiutare. Days Gone è stato lanciato su PlayStation 4 nel 2019. Secondo Ross, il gioco aveva venduto più di 8 milioni di copie quando lasciò Sony e ha continuato a vendere più di un milione di copie su Steam dalla sua uscita su PC lo scorso maggio. Ross aveva grandi progetti per il sequel e sperava di migliorare il primo gioco in diversi modi.

Naturalmente, l'industria dei videogiochi è piena di molti altri amati giochi che non hanno mai ricevuto sequel. Lo sviluppo di videogiochi è un processo lungo e costoso, e questo è ancora più vero nell'era di PlayStation 5. Resta da vedere se la petizione riuscirà a influenzare Sony. Per ora, i fan dovranno solo aspettare e vedere.

Days Gone è ora disponibile su PlayStation 4 e PC.

Fonte: Comicbook.