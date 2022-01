Days Gone faceva gola a CD Projekt RED secondo due ex Sony Bend Studio

Jeff Ross e John Garvin, ex sviluppatori di Sony Bend Studio, hanno parlato a ruota libera nell'ultimo podcast con David Jaffe, il papà di God of War. In questo video che dura circa quattro ore, il trio ha toccato vari argomenti.

Tra questi il fatto che Sony ai tempi avrebbe cassato il sequel di Days Gone più volte, offrendo invece al team di sviluppo di lavorare ad una sorta di reboot di Syphon Filter, progetto che in seguito non è andato in porto. Non solo, ma durante la lunga chiacchierata veniamo a sapere che Days Gone faceva molta gola a CD Projekt RED, la quale avrebbe cercato di acquisire l'IP da Sony.

Non sappiamo se l'acquisizione era destinata a produrre un sequel o uno spin-off, ma Sony si è opposta alla richiesta. I due sviluppatori ammettono di non poter confermare al 100% questa informazione, resta il fatto che Sony non ha ceduto e l'IP è rimasta sua. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'intervista.

Attualmente Sony Bend Studio sta lavorando ad un nuovo progetto che però non è ancora stato annunciato ufficialmente.