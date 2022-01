'Days Gone ha venduto più di Ghost of Tsushima, più di 8 milioni di copie, ma per Sony è stata una delusione'

Jeff Ross, che ha diretto Days Gone e ha successivamente lasciato lo studio, ha dichiarato su Twitter che quando ha lasciato Sony, Days Gone aveva venduto 8 milioni di copie solo su console. Il gioco ha successivamente venduto di più su console PlayStation, oltre a un ulteriore milione su Steam, secondo i dati. Questa dichiarazione arriva in seguito al raggiungimento delle 8 milioni di copie vendute per Ghost of Tsushima.

Il director ha continuato affermando che la gestione dello studio locale "ci ha sempre fatto sentire come se il nostro gioco fosse una grande delusione". Ross ha detto che la copertura della stampa, ma non i punteggi delle recensioni, è stata un fattore. "La stampa non ha aiutato il nostro caso", ha dichiarato. Ross ha continuato dicendo che il management di Sony aveva più fiducia in Death Stranding che in Days Gone. Lo sviluppatore ha anche parlato dello sviluppo del gioco, dicendo: "Lo sviluppo è stato un lungo lavoro, ma eravamo un piccolo team che stava imparando a creare il nostro primo gioco open world. Tutto sommato, è incredibile che abbiamo finito".

Dopo la pubblicazione, che include una critica alla posizione di Bend Studio sulla performance commerciale del gioco, è arrivato un messaggio di Shawn Layden, ex capo di PlayStation, che ha supportato Jeff Ross inviando congratulazioni per le 9 milioni di copie vendute finora, avendo considerato sempre il progetto come qualcosa di ambizioso e incredibile.

At the time I left Sony, Days Gone had been out for a year and a half (and a month), and sold over 8 million copies. It's since gone on to sell more, and then a million+ on Steam. Local studio management always made us feel like it was a big disappointment. #daysgone #PlayStation https://t.co/KMZr2pGe9r — Jeff Ross (@JakeRocket) January 5, 2022

Thanks, Shawn! It was great to do that launch party broadcast with you, and then watch Avengers in the rented theatre. Hope you're doing something awesome these days. — Jeff Ross (@JakeRocket) January 6, 2022

Ross ha lasciato Bend Studio nel dicembre 2020. A quanto pare non ci sono piani per un sequel, nonostante le enormi vendite, con Bend Studio che ora si sta concentrando su una nuova IP.

Fonte: VGC