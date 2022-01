Days Gone: le 'vere' vendite sono 5,8 milioni, non 8

Abbiamo già parlato della particolare statistica riguardo le vendite di Days Gone: le otto milioni di copie vendute sono in realtà di meno, e una risposta più precisa ci viene fornita dall'ormai sempre aggiornato Jeff Grubb.

L'indsider scrive in un tweet che il numero più accurato di copie vendute dal gioco di Bend ricevuto piuttosto tepidamente corrisponda all'incirca a 5,8 milioni, che mostrano in modo decisamente più marcato il distacco con Ghost of Tsushima, con il quale era stato precedentemente messo a paragone, e praticamente tutte le altre esclusive PS4.

Anyway, the sales numbers for Days Gone I've heard from Sony publishing side is much closer to that 5.8 million number than to 8 million. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) January 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sebbene su Steam ci siano state un milione di copie vendute in più, le motivazioni che Sony ha avuto per interrompere lo sviluppo di un seguito del gioco sembrano più chiare: vero, quasi sette milioni di copie vendute sono un buon numero, ma al confronto con altre esclusive che hanno raccolto cifre ben più impressionanti, la decisione di Sony è stata davvero biasimabile?

Fonte: Twitter