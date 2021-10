DC Heroes & Villains annunciato al DC Fandome per dispositivi mobile

Nel corso del DC Fandome c'è stato spazio anche per l'annuncio di un nuovo gioco mobile ispirato all'universo DC, ossia DC Heroes & Villains. Non è stato mostrato molto del gioco, se non un breve teaser in cui compaiono personaggi come Superman, Batman e Wonder Woman e villain come Harley Quinn, Poison Ivy e Lex Luthor.

La premessa del gioco, piuttosto classica, è che i più grandi eroi DC dovranno allearsi con i loro arcinemici per cercare di sconfiggere una minaccia più grande di tutti loro. Il teaser, come detto, non ha mostrato alcun accenno di gameplay, ma solo alcuni dei personaggi DC più famosi.

Explore iconic locations from the alleyways of Gotham City to the depths of Atlantis, and prepare for epic battles in this all-new Puzzle RPG game!



Da quanto dichiarato dagli sviluppatori, si tratterà di un puzzle-RPG, in cui saranno presenti location come Gotham City e Atlantis. Non ci sono al momento finestre di lancio, ma è già possibile pre-registrarsi sul sito ufficiale per ricevere un regalo speciale all'uscita.

DC Heroes & Villains è previsto su dispositivi iOS e Android ed è sviluppato da Jam City (Book of Life: Sugar Smash, Disney Wonderful Worlds) e Ludia (Jurassic World Alive, Lovelink).

