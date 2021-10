DDR5 in arrivo con i nuovi processori Intel, le nuove RAM saranno più costose del 60%

La 12sima generazione dei processori Intel (nome in codice Alder Lake) sta per essere lanciata sul mercato e, insieme a questa, potremmo finalmente vedere l'esordio anche delle nuove RAM DDR5, oltre che delle nuove schede madri della serie 600.

In un post recente, MSI ha svelato che, purtroppo, il prezzo iniziale dei memory kit DDR5 sarà più costoso fino del 60% rispetto ai kit DDR4. La previsione però è che gradualmente il costo diminuirà e si stabilizzerà in circa un paio d'anni, con l'aumento della produzione.

What?s changed with #DDR5 and is it worth buying? Hit the link for everything you should know about the next gen memory! https://t.co/ucskqJGp4a @kingstontech pic.twitter.com/mJgWth8AgY — MSI Gaming (@msigaming) October 19, 2021

La data ipotizzata per il rilascio dei primi kit DDR5 e dei nuovi processori Intel è il 4 novembre, ma ancora non ci sono informazioni ufficiali, nonostante siano già comparsi nei listini di alcuni rivenditori anche con la possibilità di acquistarli.

Le RAM DDR5 segneranno un interessante passo avanti nel mondo PC: oltre ad essere più veloci e ad offrire maggiore densità, implementeranno alcune feature 'intelligenti' pensate per migliorare sempre di più l'esperienza dell'utente e portare verso la nuova generazione del PC. Inoltre richiederanno leggermente meno potenza, passando da 1.2V (DDR4) a 1.1V (DDR5).

Ancora non sono disponibili benchmark dettagliati riguardanti le nuove prestazioni, ma un leak ne ha svelato uno in particolare da Galaxy Gamer. Il kit DDR5 da 32GB (16+16) è stato testato proprio su uno dei nuovi processori Intel, con un risultato di una velocità di lettura di 69365 MB/s e 68413 MB/s in scrittura, insieme ad una latenza riportata di 86.3 ns.

I nuovi processori Intel e le nuove schede madri manterranno comunque il supporto alle RAM DDR4, permettendo un graduale passaggio, anche nell'attesa di una stabilizzazione dei prezzi che avverrà quindi presumibilmente intorno al 2023, quando i kit DDR5 saranno ormai lo standard.

