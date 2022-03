Dead by Daylight ha ora più di 50 milioni di giocatori

L'acclamato horror Dead by Daylight è stato giocato da oltre 50 milioni di persone, secondo un'e-mail dello sviluppatore Behavior Interactive.

Il traguardo è stato raggiunto di recente poiché Dead by Daylight è ora disponibile su un'ampia selezione di piattaforme, tra cui PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC (Steam ed Epic Games Store) e persino Google Stadia.

Behavior Interactive ha anche confermato che Dead by Daylight ha fino a due milioni di giocatori che accedono al titolo ogni giorno.

Dead by Daylight diventerà anche un gioco da tavolo in tempo per le festività di Halloween di quest'anno. Si giocherà proprio come il videogioco in quanto fino a quattro giocatori cercheranno di scappare da un killer. La campagna Kickstarter per il gioco da tavolo Dead by Daylight partirà il 29 marzo.

Lo sviluppatore con sede a Montreal ha ora oltre 900 dipendenti che continuano a sviluppare nuovi aggiornamenti per Dead by Daylight. Lo studio ha recentemente pubblicato Sadako di The Ring come killer giocabile.

Fonte: Gamepur.