Dead by Daylight avrà una sua trasposizione da gioco da tavolo

Dead by Daylight ha avuto un buon successo tra gli horror, un grande omaggio a capisaldi del genere come Silent Hill 2 e Resident Evil 2 in termini videoludici. Come annunciato dallo sviluppatore Level 99 Dead by Daylight avrà il suo board game.

Il gioco verrà lanciato su Kickstarter nel prossimo futuro, ma Level 99 ha condiviso alcune immagini mentre il gioco è ancora in produzione. Il Trapper, Wraith, Infermiera e Dottore tra gli ostili, con anche Meg, Jake, Feng Min, Charlotte e Dwight tra i personaggi. C'è anche un gancio, che i Killer usano per intrappolare i sopravvissuti sfortunati.

La differenza sostanziale rispetto l'immagine è che i personaggi nel gioco non verranno dipinti; infatti, quelli mostrati in anteprima sono dipinti professionalmente dal team di scultori. Il tabellone è coperto da quadrati dai colori vivaci con grafiche di corsa, salto e fuga. Sembra che i sopravvissuti dovranno navigare nel tabellone per ottenere bonus evitando anche i killer. Probabilmente avrà un formato simile a una partita di Dead by Daylight, in cui i sopravvissuti devono lavorare insieme per potenziare i generatori e aprire un cancello mentre un killer soprannaturale dà loro la caccia al servizio di un'entità oscura e misteriosa.

Fonte: Polygon.com